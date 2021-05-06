Лавров заявил, что РФ не оставит без ответа выпады Запада в отношении ее политиков

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Россия не будет оставлять без ответа односторонние санкции Евросоюза в отношении руководства РФ, российских политиков, парламентариев и компаний. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

"Мы не будет оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо оснований и абсолютно нелегитимно", - сказал министр.

"Манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной. Соединенные Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, так охотно ее подхватил", - добавил он.

Вседозволенность и безнаказанность

Лавров отметил, что ЕС считает, что ему все дозволено, когда говорит о нелегитимности ответных санкций РФ.

"Что касается последнего развития событий, мы четко сказали, что объявили персонами нон грата тех людей в евросоюзовских структурах и ряде стран - членов Евросоюза в связи с тем, что они принимали решающее участие в очередной волне санкций против наших официальных лиц, включая парламентариев, - сказал он. - То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно - что Евросоюз считает, что ему все дозволено".

Дипломат также отметил, что угрозы ЕС реализовать новые санкции в отношении России демонстрируют уверенность в безнаказанности своих действий. "Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю думать, что помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией. Имею в виду полную безнаказанность. Мне кажется, этот путь полностью тупиковый", - продолжил министр.

По словам российского министра, целый ряд членов ЕС разделяет эту позицию, однако "агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу", пока несогласные с ними не могут этому противостоять. "Это печально, но это не наш выбор. Еще раз подчеркну, если вы просто ознакомитесь со статистикой всего того, что происходило после марта 2014 года, вы мгновенно убедитесь в том, кто начал эту череду санкций и в чем заключается причина, по которой мы не можем не отвечать на эту враждебность", - заключил Лавров.