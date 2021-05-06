Лавров и глава МИД Армении подписали меморандум в сфере биологической безопасности

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян в четверг подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности.

"Сегодня мы подписали межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности. Его реализация призвана внести существенный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в этой чувствительной и все более актуальной сфере, поможет укрепить наше общее пространство биологической безопасности", - сообщил глава МИД РФ на совместной пресс-конференции.

По словам Лаврова, Москва и Ереван будут продвигать "эту актуальную тему и в рамках многосторонних структур", включая Организацию Договора о коллективной безопасности и СНГ.