Посол РФ заявил, что Венесуэла ввела эффективную систему ограничительных мер

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Система ограничительных и карантинных мер, разработанная в Венесуэле, показала свою эффективность. Об этом заявил в четверг ТАСС посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Венесуэла сумела удержать благодаря крепкой государственной системе здравоохранения и собственному ноу-хау ситуацию с COVID-19 под контролем. Более безопасное в плане пандемии направление в Южной Америке трудно представить", - сказал он.

Посол пояснил, что такая система подразумевает смену семи первых дней строгого карантина неделей облегченного. "В стране открыты все магазины, есть возможность для публичных мероприятий, правда тоже в ограниченных масштабах", - добавил Мелик-Багдасаров.

Туристические программы

Посол заявил, что открытие прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом позволит венесуэльской стороне предложить россиянам насыщенные туристические программы.

"Тестовый полет венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa состоялся 30 апреля с возвращением в Каракас 3 мая. На этом борту прибыла представительная делегация российских туроператоров и специалистов в области туризма, логистики, гостиничного дела, - отметил дипломат. - В нынешних условиях, когда Венесуэла сумела удержать, благодаря крепкой государственной системе здравоохранения и собственному ноу-хау (семь строгих карантинных дней сменяются семью днями облегченного), ситуацию с COVID-19 под контролем, более безопасное в плане пандемии туристическое направление в Южной Америке трудно представить. А теперь еще и прямой беспосадочный рейс".

По словам Мелик-Багдасарова, Венесуэла обладает впечатляющим туристическим потенциалом. "Здесь много удивительных достопримечательностей на любой вкус: самый высокий в мире водопад Анхель, уникальный природный парк Канайма, архипелаг Лос-Рокес, чудесный, неповторимый остров Маргарита, девственная природа, мягкий климат и, конечно, лазурное Карибское море", - подчеркнул он.

Российский посол особо отметил "высочайшую ответственность венесуэльского правительства в плане обеспечения максимально безопасных и комфортных условий отдыха иностранных туристов". "Так что искренне хочется верить, что россияне в полной мере смогут оценить по достоинству эту возможность. Наше посольство сделает для этого все необходимое", - добавил он.