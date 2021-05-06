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Лавров заявил, что Россия привержена обеспечению безопасности Армении

По словам российского министра, сотрудничество Москвы и Еревана последовательно реализуется на всех направлениях

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Россия привержена обеспечению безопасности Армении как своего союзника. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Мы привержены обеспечению безопасности нашего союзника, Республики Армения. Об этом шла речь и в ваших контактах с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и в контактах, которые регулярно, интенсивно ведутся нашими оборонными ведомствами. Здесь не может быть никаких сомнений", - подчеркнул он.

"Владимир Владимирович Путин передает вам самые теплые пожелания успехов в вашей деятельности по развитию своей страны и по реализации тех договоренностей, которые достигнуты были по нагорнокарабахскому урегулированию", - сказал Лавров.

По словам российского министра, сотрудничество РФ и Армении последовательно реализуется на всех направлениях, включая экономику, политические связи, военное и военно-техническое сотрудничество.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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