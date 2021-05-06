Лавров прокомментировал тему пленных, захваченных в результате конфликта в Карабахе

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Россия уверена, что в ближайшее время получится решить вопрос возвращения пленных, захваченных в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Лавров отметил, что Россия вместе с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ - Францией и США - "продолжает выступать за решение всех гуманитарных вопросов, включая завершение процесса возвращения удерживаемых лиц".

"Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага и уверены, что сможем в ближайшее время эту проблему решить. Это создаст позитивную, конструктивную атмосферу для продвижения во всех остальных вопросах окончательного урегулирования. Будем всячески помогать решению этих вопросов во всех формах, форматах, по линии реализации трехсторонних заявлений и будем, конечно, всячески стимулировать деятельность минской группы ОБСЕ по созданию максимально позитивной атмосферы для решения всех остающихся вопросов", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия поддерживает деятельность трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана на уровне вице-премьеров, которая занимается "практически значимыми, может быть, даже самыми значимыми на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике прекратить блокаду и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона".

"Мы продолжим усилия нашего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Наши миротворцы будут делать все, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с определением точной линии соприкосновения, с обеспечением взаимовыгодных договоренностей по ее прохождению. Безусловно, делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном станут возможны, как только все эти шаги будут реализованы", - заключил Лавров.