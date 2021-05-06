В Совфеде считают, что США обещаниями помочь Украине подталкивают ее к агрессии против РФ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. США своими обещаниями помочь Украине не способствуют урегулированию ситуации в Донбасе, а только подталкивают Киев к более агрессивным действиям против России. Такое мнение высказал ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Американцы, к сожалению, традиционно играют роль не соиздателя, а разрушителя. Вместо того, чтобы гасить попытки милитаризации Украины на несуществующую российскую угрозу, [они ситуацию нагнетают]...", - сказал сенатор.

Он полагает, что госсекретарю США Энтони Блинкену следовало бы посоветовать киевским партнерам и коллегам выполнять минские соглашения и "приводить ситуацию на Юго-Востоке Украины в нормальное состояние".

"А они сейчас только подталкивают Украину ко все более и более агрессивным действиям против нашей страны. Я думаю, что это ошибка", - добавил сенатор.

Блинкен по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщил, что Вашингтон изучает возможность активизации взаимодействия с Киевом в сфере безопасности и оказания ему помощи. Госсекретарь добавил, что этот вопрос недавно рассматривался на заседаниях НАТО и Группы семи.