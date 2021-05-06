Турчак заявил, что единороссы и ОНФ делают общее дело на благо России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" считает Общероссийский народный фронт (ОНФ) ведущим общественным движением РФ, с которым делает общее дело. Об этом заявил в четверг секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в поздравлении ОНФ с 10-летием.

Президент России Владимир Путин предложил создать ОНФ 10 лет назад на конференции "Единой России".

"За это время ОНФ превратился в ведущее общественное движение страны, объединив сотни тысяч неравнодушных граждан, волонтеров, активистов", - отметил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" тесно сотрудничает с ОНФ по самым разным направлениям. "Мы вместе делаем общее дело, трудимся во благо России, ее процветания и благополучия граждан", - заявил секретарь генсовета единороссов.

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов обратил внимание, что всё десятилетие своего существования Фронт "поднимает острые проблемы граждан России, отстаивает их интересы, объединяет людей, готовых делать добрые дела".

В официальном Telegram-канале ОНФ отмечается, что при создании Фронта его главными задачами стали "контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан". "Впереди у Народного фронта новые задачи - мониторинг исполнения Послания президента РФ Федеральному собранию, а значит, работы [хватит] еще на годы вперед!", - указывается в публикации.