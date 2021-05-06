Россия ждет от ОЗХО объяснений по упоминанию своего самолета в докладе по Сирии

ООН, 6 мая. /ТАСС/. Россия ожидает от руководства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объяснений упоминания в докладе по инциденту в Саракибе российского самолета Су-25. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в Совете Безопасности всемирной организации.

"В новом документе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) есть еще один элемент, который выходит за любые мыслимые рамки, - отметил он. - В одном из пунктов сказано, что одним из наиболее вероятных мотивов авиаудара с применением хлора стала "месть за сбитый ранее боевиками российский самолет Су-25". Причем этот вывод ГРИ делает со ссылкой на некого анонимного "военного эксперта". Мы ждем от руководства ОЗХО исчерпывающих объяснений, почему Техсекретариат, который, по утверждению его руководства, занимается строго техническим анализом, столь демонстративно выходит за рамки своего мандата и занимается откровенными измышлениями".

Полянский также указал на другие нестыковки в докладе экспертов ОЗХО по инциденту с возможным применением химического оружия в Саракибе. Он отметил, что объемы хлора, о которых идет речь в документе, не могли причинить такой ущерб, о котором говорят эксперты. Российский дипломат также обратил внимание на то, что баллон, который якобы содержал отравляющее вещество, оказался наполовину проржавевшим, хотя по имеющейся версии был обнаружен на месте инцидента спустя 12 часов после предполагаемой атаки.

По словам Полянского, очевидно, что доклад по Саракибу стал пропагандистским продуктом, который предназначался для того, чтобы настроить международное сообщество против Сирии в преддверии голосования по ядерному досье Дамаска странами-членами ОЗХО.

Саракиб и голосование в ОЗХО

11 апреля Группа по расследованию и идентификации ОЗХО представила доклад, в котором содержится вывод, что ВВС Сирии сбросили в феврале 2018 года бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Саракиб в провинции Идлиб. Это второй доклад ГРИ. Первый был опубликован 8 апреля 2020 года, в нем утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс в марте 2017 года.

21 апреля члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии, за якобы имевшее место несоблюдение Дамаском обязательств в сфере уничтожения и неприменения химического оружия. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает арабскую республику права участвовать в голосованиях на Конференции государств - участников ОЗХО и в Исполнительном совете организации, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии конференции, совета и вспомогательных структур.