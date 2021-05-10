Лавров и Чавушоглу призвали стороны конфликта в Иерусалиме проявлять сдержанность

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник в ходе телефонного разговора призвали стороны конфликта в Восточном Иерусалиме проявлять сдержанность и не допускать действия, ведущих к эскалации напряженности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Крупнейшие волнения за шесть лет. В Иерусалиме не утихают уличные столкновения

"Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса, - говорится в сообщении. - Министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 года призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан".

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

Главы МИД РФ и Турции подчеркнули важность продолжения усилий по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Кроме того, отмечена важность продолжения усилий по стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы поставок вакцины "Спутник V" в Турцию и налаживания там производства российского препарата.

"В соответствии с имеющейся договоренностью президентов двух стран Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили перспективы организации поставок вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" из России в Турцию, а также налаживания там ее производства", - сообщили в дипведомстве.

Ситуация в Восточном Иерусалиме

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства WAFA, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.