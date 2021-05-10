Лавров: в Москве ожидают, что премьер Азербайджана посетит Россию в мае

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Российская сторона ожидает, что визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в РФ состоится в мае. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в РФ", - сказал Лавров.

По словам министра, Москва и Баку делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал из-за пандемии: "Это практически $3 млрд [товарооборот за 2020 год]. Очень солидный результат".