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Лавров: в Москве ожидают, что премьер Азербайджана посетит Россию в мае

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Баку делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал из-за пандемии

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Российская сторона ожидает, что визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в РФ состоится в мае. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы ждем председателя правительства Азербайджана в этом месяце с визитом в РФ", - сказал Лавров.

По словам министра, Москва и Баку делают важные шаги по восстановлению роста товарооборота, который незначительно упал из-за пандемии: "Это практически $3 млрд [товарооборот за 2020 год]. Очень солидный результат".

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыАсадов, Али Идаят оглы
Лавров в Баку встретится с главой МИД Азербайджана
Как ожидается, центральной темой встречи станет выполнение договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху
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