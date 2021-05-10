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Песков: Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline

Пресс-секретарь президента также отметил, что "США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом ТАСС заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Россия не имеет к этому никакого отношения", - сказал представитель Кремля. Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков подчеркнул, что "США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".

Ранее Байден заявил, что у американских разведслужб нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к атаке на Colonial Pipeline, однако, по его словам, есть свидетельства, что вирус-вымогатель находится в России, и на российской стороне "лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим".

Как заявили ранее в Colonial Pipeline, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство.

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