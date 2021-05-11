Лавров в Баку встретится с главой МИД Азербайджана

БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во второй день визита в Баку проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Как ожидается, центральной темой встречи станет выполнение договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и возвращение региона к мирной жизни. Те же вопросы глава российской дипломатии обсуждал на прошлой неделе с армянским руководством в Ереване.

В понедельник президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Днем Победы и подтвердили обоюдный настрой на укрепление двустороннего сотрудничества. Конкретные перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также координация взаимодействия на международных площадках и станут предметом диалога Лаврова и Байрамова во вторник. Стороны также намерены подписать план межмидовских консультаций.

Поскольку рабочая поездка Лаврова в Азербайджан проходит на фоне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, министр воспользуется возможностью, чтобы почтить в Баку память павших борцов с нацизмом. В графике главы МИД РФ запланировано возложение венков к Мемориалу воинской славы, а также к Вечному огню на Аллее Шехидов, где похоронены военные и мирные граждане, погибшие в ходе первой Карабахской войны. Он также по традиции посетит мемориал Гейдара Алиева и могилу супруги бывшего президента страны.

Повестка переговоров

Почти сразу по прибытии в Баку в понедельник глава МИД РФ был принят президентом республики Ильхамом Алиевым.

"Российская сторона настроена на продолжение открытого и взаимоуважительного диалога по всему спектру развития отношений с Азербайджаном - в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - подчеркнули в российском дипведомстве в преддверии визита Лаврова в Баку. Там также обратили внимание на интенсивность политических контактов между странами на разных уровнях, даже несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире.

Однако помимо наращивания двусторонних связей ведущей на повестке остается проблематика дальнейшего урегулирования ситуации в Карабахе. Именно на ней сфокусируются министры России и Азербайджана на грядущих переговорах. "Планируется рассмотреть ситуацию в Нагорном Карабахе, гуманитарные аспекты нагорнокарабахского урегулирования, вопросы постконфликтного восстановления и налаживания мирной жизни", - указали на Смоленской площади. Одной из главных задач на этом направлении является разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе. В этих целях продолжается работа трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

Главы МИД также затронут вопросы взаимодействия на площадках ведущих региональных и международных объединений - СНГ, ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, Совета Европы, Организации черноморского экономического сотрудничества.

Всестороннее развитие сотрудничества

Россия является одним из главных внешнеторговых партнеров Азербайджана, а также крупным источником инвестиций в экономику республики. Так, товарооборот между странами в 2020 году составил почти $2,9 млрд. В МИД РФ также обратили внимание на развивающееся сотрудничество между Москвой и Баку в энергетической сфере при участии крупнейших российских компаний. На стадии проработки находится проект по созданию энергомоста Россия - Азербайджан - Иран.

"Значимый характер носит российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество, выстраиваемое с учетом необходимости поддержания баланса сил в регионе. Соответствующая работа ведется в рамках профильной межправкомиссии", - отметили в министерстве. Еще одним важным направлением партнерства стало взаимодействие государств на каспийском треке.

В настоящее время сторонами реализуется подписанный в 2018 году в ходе официального визита Алиева в РФ План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года.

Гуманитарные связи

В российском дипведомстве указали на приоритетное значение связей двух стран в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Так, в республике с 2008 года работает Бакинский филиал МГУ им. М. В. Ломоносова, где обучается более 400 человек, а с 2015 - филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. В данный момент ведется работа по налаживанию сотрудничества с Азербайджаном и других российских вузов, в частности МГИМО.

"В России обучается свыше 11 тыс. азербайджанских студентов. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий", - добавили на Смоленской площади.