Совет Госдумы запланировал денонсацию ДОН на 19 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании во вторник принял решение рассмотреть законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) на пленарном заседании нижней палаты 19 мая. Об этом ТАСС сообщил участник заседания Совета Думы.

"Поставили на 19 мая", - сказал собеседник ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что комитет обсудит законопроект 18 мая, а в качестве даты его рассмотрения на заседании палаты может быть предложено 19 мая. Глава комитета уточнил, что все процедуры по выходу из договора по срокам должны быть завершены до конца мая.

Как отметил в свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, "прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности". По его словам, Россия выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения, однако руководство страны не может подвергать риску национальную безопасность.

О денонсации ДОН

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

5 мая было опубликовано постановление правительства РФ, которое одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу и постановило представить его президенту РФ. 9 мая президент назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации ДОН.