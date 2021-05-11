Лавров: Россия намерена наметить конкретные шаги по решению вопросов на земле в Карабахе

БАКУ, 11 мая. /ТАСС/. Российская делегация на переговорах в Баку хочет наметить конкретные шаги по решению вопросов, возникающих на земле в Карабахе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы нацелены на полное, добросовестное выполнение всех договоренностей по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, - сказал Лавров. - Вчера [на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым] очень подробно обсуждали текущие задачи. Надеюсь, сегодня мы сможем наметить конкретные шаги, позволяющие решать возникающие на земле вопросы. Естественно, ситуация непростая, многие годы не решалась".

Говоря об отношениях России и Азербайджана, глава МИД РФ отметил, что между странами есть "много вопросов, но не проблем": "Их количество обусловлено тем, что отношения очень богатые. Они становятся богаче с каждым днем, охватывают все мыслимые сферы человеческой деятельности начиная от политического диалога, торговли, экономики, инвестиций, гуманитарных связей, образовательных, культурных контактов и, конечно же, международной политики".

Байрамов подтвердил, что у сторон накопилось достаточно большое количество вопросов с учетом широкой повестки, включая аспекты договорно-правовой базы, деятельности межправкомиссий, взаимодействия на международных площадках, выполнения решений лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху.