Песков сообщил, что публичная активность Путина будет нарастать

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность. При этом, несмотря на высокий титр антител у президента, все необходимые предосторожности будут пока что сохраняться, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, вы видите, что такая публичная активность президента растет, активизируется. Но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе, и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли смягчены предосторожности при работе с президентом, учитывая высокий титр антител у главы государства после прививки от коронавируса.

Представитель Кремля подчеркнул, что "активность будет возрастать и дальше". "С другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором это будет рекомендовано специалистами", - добавил Песков. Он уточнил, что упомянутые им рекомендации специалистов "связаны с сохранением эпидемиологической опасности и с продолжающейся пандемией".

10 мая Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки. По его словам, коэффициент позитивности у него равен 15, медики оценивают такой показатель как хороший результат.

Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй - 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя это тем, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.