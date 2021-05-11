Кремль сожалеет об отсутствии сотрудничества России и США в борьбе с киберугрозами

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Кремль еще раз указал на необходимость сотрудничества РФ и США в борьбе с киберугрозами на фоне хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что "Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам, не имела отношения и к ранее имевшим место хакерским атакам".

"Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес, и мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам. Мы считаем, что такое сотрудничество - и международное, и на двусторонней основе - действительно могло бы помочь в общей борьбе с этим злом, с киберпреступлениями", - заявил Песков.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что у американских разведслужб нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к атаке на Colonial Pipeline, однако, по его словам, есть свидетельства, что вирус-вымогатель находится в России, и на российской стороне "лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим".

Как заявили ранее в Colonial Pipeline, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была временно приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работы и возвращения к деятельности в штатном режиме.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство.