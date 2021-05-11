Дума 18 мая обсудит запрет причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Госдума планирует 18 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Об этом сообщил соавтор инициативы, глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Он отметил, что соответствующее решение принято Советом Думы на заседании во вторник. "Первое чтение - 18 мая. Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму", - приводятся его слова в официальном Telegram-канале комиссии.

Эта инициатива входит в пакет законопроектов, которые также предусматривают уголовное наказание за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ, и запрет россиянам участвовать в деятельности нежелательных НПО за рубежом.

Участие в работе нежелательной иностранной НПО будет грозить штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до четырех лет с возможным лишением права заниматься определенной работой на срок до 10 лет.

"И скажу еще одну вещь, дабы окончательно развеять все домыслы: эти поправки прорабатывались давно, около полугода. Потому они не направлены против какой-то конкретной организации. Они призваны защитить и укрепить суверенитет нашей страны", - заявил Пискарев.