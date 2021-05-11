Песков напомнил, что позиция России по ДОН неоднократно излагалась Путиным

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Позиция России по вопросу Договора по открытому небу (ДОН) неоднократно излагалась президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о внесении Путиным законопроекта о денонсации ДОН.

"Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом. Дело в том, что эта система, которая зиждется в системе обмена этой (получаемой в рамках договора - прим. ТАСС) информацией, и если США вышли из этого договора, то США тем не менее пользуются системой обмена информацией в рамках Североатлантического альянса, - сказал Песков. - И те же самые европейские страны, которые остаются в ДОН, они будут делиться этой информацией с Соединенными Штатами, то есть де-факто США продолжат получать эту же информацию. Но в рамках этого альянса Россия не будет получать эту информацию. Эта аргументация уже неоднократно излагалась главой государства".

Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В практическом плане документ предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Договор регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения положений документа, содержит требования к самолетам, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН, обосновав такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него Вашингтона в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН. Ранее Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении договора и нарушении его положений. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.