Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы выступит на заседании Госдумы 18 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес 18 мая выступит на пленарном заседании Госдумы в рамках визита делегации венесуэльских парламентариев. Об этом журналистам во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"18 мая в Госдуме с официальным визитом будет находиться делегация Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла во главе с председателем Хорхе Родригесом Гомесом", - сказал Володин.

"В этот же день он выступит на пленарном заседании Госдумы", - добавил спикер.