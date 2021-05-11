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Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы выступит на заседании Госдумы 18 мая

Выступление Хорхе Родригеса запланировано в рамках визита делегации венесуэльских парламентариев

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес 18 мая выступит на пленарном заседании Госдумы в рамках визита делегации венесуэльских парламентариев. Об этом журналистам во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"18 мая в Госдуме с официальным визитом будет находиться делегация Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла во главе с председателем Хорхе Родригесом Гомесом", - сказал Володин.

"В этот же день он выступит на пленарном заседании Госдумы", - добавил спикер.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичВенесуэлаРоссия
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