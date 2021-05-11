Россия высылает сотрудника посольства Румынии в ответ на действия Бухареста

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД России.

"11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов. Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте", - указывается в документе.

Ранее МИД Румынии сообщил, что решение о высылке российского дипломата было обусловлено тем, что его деятельность "противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".