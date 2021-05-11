Володин: зарубежные парламентарии приезжают в Россию на вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Зарубежные парламентарии, в том числе депутаты Бундестага, с 2020 года приезжают в Россию, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса. Об этом журналистам во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее СМИ сообщили о приезде в Москву члена Бундестага Дитера Дэма, который привился вакциной "Спутник V".

"Не секрет, что это не первый такой депутат. С прошлого года приезжают из разных стран и делают [прививку]", - сказал Володин, заметив, что среди них и раньше были немецкие парламентарии.

Председатель Госдумы констатировал, что "вопрос "Спутника V" - вопрос большой политики и больших денег". "США пытаются навязать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины. Не только нашу, но и, например, китайскую", - констатировал он.

"Сейчас все стало понятно: кому война, а кому мать родна. Видят научные разработки нашей страны - начинают ставить блоки", - резюмировал спикер.