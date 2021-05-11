Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Предложения уйти от анонимности в интернете необходимо обсуждать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, для предотвращения подобных трагедий "важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом".

Председатель нижней палаты считает, что новые технологии, включая интернет, принесли не только прогресс, "но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей". "Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, чтобы подростки не попадали в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида. Но принятых мер явно недостаточно. Трагедия в Казани подтверждает это", - уверен Володин.

Он также предложил ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия, и разработать порядок, препятствующий получению оружия людьми с неустойчивой психикой. "Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой. В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки", - написал Володин.

Кроме того, продолжил спикер, "на следующей неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия". "Это одна из оперативно подготовленных законодательных инициатив", - заметил он.

"Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия", - резюмировал Володин, выразив соболезнования родным и близким жертв трагедии и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.