Косачев считает, что Медведчук и его соратники могут стать политзаключенными на Украине

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук и его соратники по партии могут стать политическими заключенными на Украине, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В Киеве идет расправа властей с политическими оппонентами. Сначала отобрали медиаресурсы, затем финансовые инструменты, сейчас дошло до физической свободы. Виктор Медведчук и его соратники по партии и фракции ОПЗЖ имеют все шансы стать на Украине политическими заключенными", - написал Косачев на своей странице в Facebook. По его мнению, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) данные события таким образом не оценят.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила во вторник на своей странице в Facebook, что подписала документы о предъявлении обвинения двум депутатам парламента в связи с подозрениями их в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Она назвала лишь первые буквы фамилий депутатов - "М и К".

Депутат Верховной рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко распространил в своем Telegram-канале информацию о том, что речь идет о депутатах Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Ранее во вторник украинские СМИ, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, сообщили о том, что в доме Медведчука в Киеве проходят обыски.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. Санкции ввели и в отношении ряда других лиц, среди которых пять граждан России и 19 компаний. Также в феврале Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака.