Постпред РФ: решение СЕ по правам человека в Крыму противоречит уставу организации

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о ситуации с правами человека в Крыму противоречит базовым принципам международных отношений и уставу организации. Об этом заявил корреспонденту ТАСС во вторник постоянный представитель России при Совете Европы посол Иван Солтановский.

"Принятое на сегодняшнем заседании КМСЕ решение по правам человека в Крыму противоречит уставу организации, а также базовым принципам международных отношений", - сказал он. Глава постпредства подчеркнул, что подобное решение фактически является вмешательством во внутренние дела России, ставит под сомнение ее территориальную целостность и нарушает закрепленный в Уставе ООН принцип самоопределения народов.

"Большинство в КМСЕ, приняв это решение, попрало фундаментальные ценности страсбургской организации в угоду политическим мотивам, а сам документ подрывает авторитет Совета Европы на международной арене", - добавил собеседник агентства.

Молчание Запада

Глава постпредства подчеркнул, что данный текст "основан на пропагандистских утверждениях из Киева". "В данном документе замалчиваются нарушения основополагающих прав человека в отношении крымчан со стороны Украины и западных стран", - заявил Солтановский. Он осудил отсутствие реакции КМСЕ на коллективные санкции Запада против жителей полуострова и попытки всячески затруднить социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя после референдума 2014 года по вопросу воссоединения с Россией, а также водную блокаду полуострова, организованную Киевом.

"Основой деятельности органов власти РФ в Крыму является обеспечение соблюдения прав человека и поддержание наиболее благоприятных условий для пользования всеми предусмотренными свободами", - отметил российский постпред. Он подчеркнул, что в Крыму три государственных языка (русский, крымско-татарский и украинский), поддерживается образование на всех трех из них, а также реализуются масштабные программы содействия национальным культурам.

Россия неоднократно направляла в органы СЕ приглашения посетить Крым с мониторинговыми миссиями в рамках их мандатов по отношению к РФ, однако "все они были проигнорированы", указал посол. "Принятое сегодня решение с содержащимися в нем ссылками на украинское законодательство делает поездки делегаций СЕ в Крым фактически невозможными, - констатировал Солтановский. - Рассматриваем это решение как нелегитимное и юридически ничтожное. Особую ответственность за произошедшее несет председательство Германии в КМСЕ".

Решение комитета

Комитет министров Совета Европы в ходе заседания 11 мая, посвященного правам человека, принял решение по Крыму, в котором, вопреки реальному положению дел, заявил об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в этом регионе после его воссоединения с Россией. В документе содержится призыв к правозащитным органам Совета Европы вести на регулярной основе мониторинг ситуации с правами человека в Крыму в соответствии с международным и украинским правом. Россию же призывают обеспечить "безопасный и беспрепятственный доступ" на полуостров для комиссара СЕ по правам человека и международных наблюдателей.