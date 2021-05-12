Стартует общероссийское тестирование по применению онлайн-голосования на выборах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Общероссийская тренировка по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стартует в среду в 08:00 мск, в ней смогут принять участие около 2,3 млн жителей России. Тестовое голосование будет проходить на сайте vybory.gov.ru до 20:00 мск 14 мая.

В ходе тренировки будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Прием заявлений на участие в тестировании системы ДЭГ проходил с 21 апреля по 7 мая. Подать заявление на портале gosuslugi.ru мог любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность была предусмотрена на портале mos.ru.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отмечала, что в тестировании ДЭГ примут участие все регионы России. По ее словам, в десяти регионах (Республика Северная Осетия - Алания, Вологодская, Воронежская, Курская, Мурманская, Нижегородская, Рязанская, Ярославская области, города Москва и Севастополь) тренировка "будет проводиться по всем уровням выборов, запланированных на единый день голосования, а в остальных 75 субъектах - только по выборам депутатов Госдумы".

Памфилова подчеркивала, что всего на тренировке "будет использовано около 1 100 видов бюллетеней, а каждый избиратель получит от двух до шести электронных бюллетеней". В целом системе "предстоит обработать десятки миллионов голосований граждан", уточнила председатель Центризбиркома.

В свою очередь замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов сообщал, что основной задачей тренировки является "подготовка системы ДЭГ к нагрузке выше той, которая предполагается в единый день голосования". В частности, в ходе тестирования эксперты "отработают взаимодействие всех систем, задействованных в проведении ДЭГ, проанализируют готовность к различным внештатным ситуациям и оценят достаточность инфраструктуры для работы системы онлайн-голосования".

Об онлайн-голосовании

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.