Посол России отметил неполитизированность вопросов защиты здоровья в Сан-Марино

РИМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Неподверженность политизации вопросов защиты жизни и здоровья граждан продемонстрировали власти республики Сан-Марино, где благодаря использованию российской вакцины "Спутник V" удалось практически добиться нулевого уровня инфицирования коронавирусом. Об этом корреспонденту ТАСС сказал в среду посол РФ в Италии и республике Сан-Марино по совместительству Сергей Разов.

"Оперативное решение вопроса (российских властей о поставках "Спутника V" по запросу руководства Сан-Марино) и грамотно организованная вакцинация позволили этому малому государству первым в Европе освободиться от оков коронавирусной инфекции. При этом, на мой взгляд, власти Сан-Марино укрепили "иммунитет" и другого порядка - неподверженность политизации вопросов защиты жизни и здоровья собственных граждан", - сказал дипломат.

Он рассказал, что переговоры о поставках "Спутника V" прошли в кратчайшие сроки. "В феврале правительство республики направило официальное обращение руководству России, которое с учетом дружественного характера отношений между нашими странами было незамедлительно рассмотрено, и буквально через несколько недель первая партия доз российской вакцины по каналам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) была доставлена в Сан-Марино", - уточнил Разов. Он напомнил, что выбор в пользу российского препарата, показавшего высокую эффективность, безопасность и отсутствие особых требований к транспортировке и хранению, был сделан в стране-анклаве на территории Апеннин после публикаций результатов клинических исследований вакцины "Спутник V" в научном журнале "Лансет", а также доклада о российской вакцине авторитетного итальянского института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Один из первых в Европе коллективный иммунитет

Как сообщил государственный секретарь по вопросам здравоохранения, социальной безопасности и социальной политики Сан-Марино Роберто Чаватта, в республике на данный момент в кампании вакцинации приняли участие более 60% всех граждан и постоянно проживающих или более 70% из 29 875 человек в возрасте старше 16 лет. При этом более 13,5 тыс. закончили цикл вакцинации, чуть более 8 тыс. ожидают вторую дозу вакцины. "Не считая Гибралтара, мы - первые в Европе и седьмые в мире по темпам вакцинации. Среди людей в возрасте старше 50 лет уровень вакцинации превышает 70%, в возрастной группе от 75 до 84 лет иммунизированы 90%", - написал он в своем Facebook.