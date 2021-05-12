Мишустин прибыл в Госдуму для выступления с ежегодным отчетом о работе кабмина

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду прибыл в Госдуму, где выступит с отчетом о работе правительства в 2020 году, а после этого по традиции ответит на вопросы депутатов. Примерно за 20 минут до начала выступления в зал пленарных заседаний прошла большая часть членов кабинета министров. Сам Мишустин прошел в зал в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщала ранее пресс-служба кабмина, "в отчете председатель правительства коснется наиболее важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения, реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития до 2030 года".

"Среди основных тем - борьба с новой коронавирусной инфекцией, эффективность поддержки граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования, новые форматы предоставления социальных услуг, перезагрузка системы государственного управления", - проинформировали в кабмине.

Кроме того, Мишустин затронет вопросы перспектив цифровой трансформации и технологического развития, стимулирования импортозамещения, поддержки регионов и сельских территорий, темы экологии и внутреннего туризма.

В заседании Госдумы примут участие члены правительства, в том числе вице-премьеры. Нижняя палата парламента в связи с отчетом в среду начинает заседание в 10:00 мск. Согласно обычному графику, пленарные заседания начинаются в 12:00 мск.

Как сообщил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, после выступления Мишустин встретится с руководителями фракций. По его словам, парламентариям "есть о чем поговорить" с премьером, и у Госдумы есть ряд предложений, по которым глава правительства может выразить свою позицию.