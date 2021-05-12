Около 200 тыс. человек приняли участие в тестировании онлайн-голосования за три часа

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 200 тыс. граждан приняли участие в общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за первые три часа его проведения. Тестовое голосование стартовало на сайте vybory.gov.ru в 08:00 мск 12 мая и продлится до 20:00 мск 14 мая.

"Около 2,3 млн наших потенциальных избирателей смогут принять участие уже в этом тестировании. На данный момент уже [количество проголосовавших] приближается к 200 тыс.", - сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, основной задачей тренировки является проверка системы ДЭГ в режиме максимальной нагрузки. "Чтобы к выборам отработать и выявить все возможные сбои, слабые места, все какие-то наши недоработки, технологические недоработки для того, чтобы ее отладить таким образом, чтобы она работала, как хорошие швейцарские часы", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что "нигде и никогда в таком масштабе не применялось ДЭГ, ни в одной стране мира". "Мы сейчас в таких масштабах первопроходцы и, естественно, разного рода сбои и какие-то ошибки неизбежны, но на то и тренировка, чтобы все их выявить", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, изначально в комиссии предполагали, что в тестовом голосовании "примут участие около миллиона человек". "Но на деле их число превышает наши ожидания более чем в два с половиной раза. Спасибо всем, кто помогает нам тестировать и совершенствовать эту перспективную современную систему", - добавила глава ЦИК.

Она также сообщила, что ряд пользователей не смогли получить извещение о недопуске до этапа тестового голосования. "Поскольку мы ценим усилия людей, решивших принять участие в тестировании, каждый голос для нас очень дорог, важен и ценен, мы тщательно и внимательно разбираемся, по какой причине был отказ в каждом конкретном случае. Мы должны выяснить все возможные причины, чтобы в ходе реального голосования наши избиратели могли выполнять все процедуры четко и конкретно", - заключила Памфилова.

Об онлайн-голосовании

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования проходил с 21 апреля по 7 мая. Подать заявление на портале gosuslugi.ru мог любой гражданин России, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность была предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании могут принять участие жители всех регионов России. В ходе тестирования будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.