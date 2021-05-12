Дума положительно оценила работу кабмина в области обороны и внешней политики

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы положительно оценивают работу правительства РФ в оборонной и внешнеполитической сферах, по ряду направлений у кабмина наблюдаются хорошие подвижки. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета премьер-министра РФ Михаила Мишустина о деятельности правительства.

"У нас реально у правительства по ряду направлений есть хорошие подвижки. И одна из них - это развитие Дальнего Востока. Здесь следует признать, что не только сократился отток населения, но вырос приток инвестиций, - сказал Володин. - Второе направление - это сельское хозяйство, [оно]показывает устойчивый рост. И депутаты, несмотря на свою опять-таки партийную принадлежность, все это отмечают".

"Мы уже не говорим про направления, которые входят в особую зону полномочий: это вопросы обороны, вопросы международных отношений. Депутаты положительно оценивают работу правительства и министров в этом направлении", - добавил спикер.

Председатель Госдумы подчеркнул, что парламентарии поддерживают усилия кабмина по этим направлениям, но указал на необходимость совместной ответственности. "Нам хотелось бы, чтобы и ответственность была совместная, а для этого, значит, больше должно быть погруженности у министров вместе с профильными комитетами в обсуждение этих вопросов, чтобы мы потом могли и аплодировать, и радоваться, но по итогам того, когда есть, что предъявить", - заключил Володин.