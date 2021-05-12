ЦИК обсудит с экспертами возможное применение трехдневного голосования в сентябре

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Центризбирком России планирует организовать круглый стол с экспертами перед принятием решения о возможном проведении голосования на выборах в единый день голосования 19 сентября в течение нескольких дней подряд. Об этом на заседании ЦИК в среду сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Она напомнила, что ранее в ЦИК обратилась партия "Яблоко" и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов "с призывами не проводить трехдневное голосование и отказаться от него". "Естественно, мы тогда, когда будем принимать решение [о формате голосования на выборах в сентябре], обязательно подумаем, посоветуемся с нашими экспертами. Обязательно проведем в ЦИК круглый стол, чтобы развеять эти мифы, <...> что трехдневное голосование увеличивает число фальсификаций", - сказал Памфилова.

По ее словам, в основном в обращениях к ЦИК "звучат именно эти аргументы". "Дело совсем не в этом. Одна из европейских стран недавно позаимствовала [многодневное голосование] и проводила выборы, ни у кого не было никаких проблем и вопросов. Дело совершенно не в том, сколько дней идет голосование, а дело в том, каким образом проводить, каким образом обеспечить доверие, каким образом обеспечить общественный контроль", - подчеркнула глава ЦИК.

Ранее Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы в 2021 году с высокой долей вероятности пройдут в течение трех дней, Центризбирком должен быть к этому готов.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.