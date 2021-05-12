В МИД России заявили, что у Москвы и Вашингтона нет трений в Арктическом совете

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Взаимодействие России и США в рамках Арктического совета является конструктивным, каких-либо серьезных противоречий нет. Об этом заявил в среду посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, выступая на круглом столе, посвященном предстоящему председательству РФ в совете.

"Хочу отметить очень конструктивный диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета. Прежде всего хочу также отметить те рабочие отношения, которые сложились со старшим должностным лицом США в совете Мередит Рубин, - сказал он. - Есть очень большое понимание тех проблем, с которыми сталкивается Арктический регион, и заинтересованность наших стран в обеспечении развития коллективных подходов к ответственному управлению развитием региона, поэтому тут у нас нет трений".

Корчунов добавил, что по некоторым вопросам у сторон могут быть разногласия, но они носят тактический характер.

Как обратил внимание дипломат, с приходом к власти в США новой администрации изменения в американской политике буквально налицо. "При Трампе США вышли из Парижского соглашения, что затруднило принятие согласованной министерской декларации в 2019 году. Сейчас мы видим все больше и больше приверженности со стороны Вашингтона к многосторонним подходам, в том числе в Арктическом регионе, что мы приветствуем", - указал он.

Контакт по линии военных

По словам Корчунова, Москва выступает за многосторонний диалог арктических государств в сфере безопасности и готова к контактам по линии военных для снижения напряженности и предотвращения рисков.

"Россия готова к соответствующим многосторонним контактам по военной линии, которые были бы нацелены на выработку мер доверия, снижения напряженности и предотвращения возникновения конфликтных ситуаций, недопониманий, неправильной оценки военных потенциалов. Мы видим, что военных потенциалов в Арктике становится все больше и больше <...>. Многосторонний диалог арктических государств по проблематике военной безопасности, на наш взгляд, был бы полезным", - указал Корчунов.

По его словам, Россия вынуждена учитывать в военном планировании активность государств НАТО в Арктическом регионе. "Мы видим признаки нарастания военно-политической напряженности в регионе, увеличение активности контингентов стран - членов НАТО, прежде всего неарктических государств. Это нас не может не настораживать. Мы вынуждены учитывать это в своем военном планировании на арктическом направлении. Риск гонки вооружений нельзя недооценивать", - заключил он.

Корчунов добавил, что необходимо перенести дух конструктивного сотрудничества, который проявляется в Арктическом совете, на военно-политическую сферу.

Новая министерская встреча Арктического совета состоится 20 мая в столице Исландии. Планируется, что личное участие в этом совещании примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен. На встрече в Рейкьявике председательство в совете перейдет от Исландии к России.