Правительство одобрило проект создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило представленный российским военным ведомством проект соглашения с Таджикистаном о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) двух стран. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет <...> представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В проекте соглашения отмечается, что стороны выделят отдельный район коллективной безопасности.

Координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана и войск, входящих в состав других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС России, говорится в документе.