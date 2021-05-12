Помощь каждой второй семье и возвращение к росту экономики. Отчет Мишустина в Госдуме

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кабинет Михаила Мишустина, сформированный незадолго до пандемии, был вынужден реализовывать масштабные программы социальной поддержки и национальные проекты в очень непростых условиях. Тем не менее помощь в 2020 году получила каждая вторая семья, а спад экономики оказался меньше, чем во многих других странах, заявил премьер-министр, отчитываясь в среду в Госдуме о результатах работы за прошлый год.

Как отметил Мишустин, ценности его кабинета остались прежними - "работать открыто и честно, командой, на результат", однако полученный в пандемию опыт позволяет ставить уже более амбициозные задачи "постковидного прорыва".

ТАСС собрал ключевые тезисы выступления главы правительства.

Пандемия

Пандемия заставила правительство сконцентрироваться в первую очередь на спасении жизней и здоровья людей. Самых тяжелых сценариев удалось избежать, а прошлой осенью и этой весной - обойтись без жестких ограничительных мер.

Сейчас ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, и этот год должен стать переломным в борьбе с новой инфекцией.

На данный момент на разных этапах вакцинации находятся более 24 млн россиян, или больше трети от плана, объявленного властями. Коллективный иммунитет необходимо сформировать к концу года (раньше говорилось о середине лета или начале осени).

Помощь семьям

Только на поддержку граждан в пандемию направили более 2,5 трлн рублей, или свыше 10% бюджета страны, и антикризисные меры были максимально адресными.

Выплаты получила каждая вторая семья, в которых растут более 28 млн детей. Свыше 2 млн родителей, которые остались без работы, смогли получить доплаты к пособию по безработице.

Больше 1,5 млн нуждающихся семей стали получать специальные выплаты на детей до трех лет, пособия на детей от трех до семи лет назначены более чем на 4,5 млн несовершеннолетних.

Поддержка занятости

Правительство приняло целый ряд мер поддержки бизнеса и занятости: гранты на выплаты зарплат, льготные кредиты в обмен на сохранение персонала, льготы по налогам и страховым платежам (сэкономившие предпринимателям почти 400 млрд рублей), субсидии пострадавшим отраслям и так далее.

Программа ФОТ 2.0, предполагающая списание долгов по кредитам при сохранении 90% сотрудников, позволила сохранить около 5,5 млн рабочих мест, а ФОТ 3.0 должна поддержать до 1,2 млн работников.

Благодаря мерам поддержки рынок труда вернулся к докризисным показателям в 17 из 85 регионов, то есть в каждом пятом.

Небольшой спад, устойчивый рост

Падение ВВП в 2020 году, учитывая в том числе сохраняющийся негативный внешний фон, оказалось "вполне умеренным" - только 3%. Уже в марте 2021 года он превысил доковидный уровень.

"По объективным причинам темпы роста промышленности не могли сохраниться на уровне предыдущего года. Но благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников критического падения удалось избежать".

Обрабатывающие отрасли пострадали меньше, чем в Европе, и к концу 2020 года вернулись к показателям 2019-го. Несколько секторов, таких как производство лекарств и медицинских изделий, текстильная и химическая промышленность, показал устойчивый рост, а агропромышленный комплекс и вовсе продемонстрировал рекордные темпы.

Впервые в современной истории практически без потерь прошла кризис строительная отрасль, хотя "была реальная угроза банкротства множества застройщиков и появления новых обманутых дольщиков".

Больше того, России удалось сохранить позиции на внешних рынках и даже нарастить поставки за рубеж. В частности, увеличился экспорт услуг, в том числе более чем на 6,5% в сфере IT.

Новый облик промышленности

"Важно структурно изменить облик российской промышленности". Правительство усилит поддержку "вытягивающих отраслей", где одно рабочее место может создать еще семь-восемь в смежных секторах.

Власти уже создали беспрецедентные налоговые условия для разработки программного обеспечения и радиоэлектроники, а на электронную промышленность в ближайшие три года направят почти 280 млрд рублей.

Успешно замещается импорт - доля отечественной продукции в обрабатывающих отраслях достигла примерно 60%. К середине лета утвердят обновленные планы импортозамещения, "при этом фактически мы уже их реализуем".

Регулирование цен

Цены на продукты в России растут, потому что дорожают во всем мире: "Импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК".

Чтобы сдержать их, правительство применило гибкий подход. "Результаты сдерживания цен никого из нас полностью не устраивают. Но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен".

Другая причина подорожания продуктов - "жадность отдельных производителей и торговых сетей", и у правительства достаточно инструментов, чтобы "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе".

Поддержка регионов

Правительство системно работает над поддержкой регионов и ищет свои точки роста для каждого. Их долговую нагрузку в пандемию снизили, а в ближайшее время коммерческие займы заменят бюджетными. Регионы смогут получить 0,5 трлн рублей инфраструктурных кредитов, а инфраструктурные облигации позволят привлечь средства на строительство жилья и других объектов не из бюджета.

Поручения президента по поддержке субъектов Федерации требуют изменить бюджетное законодательство, и соответствующий проект в Госдуму внесут в ближайшее время.

Кроме того, правительство предлагает вносить проект трехлетнего бюджета в нижнюю палату не 1 октября, а 15 сентября: "Это поможет регионам при подготовке своих бюджетов, ускорит процессы заключения соглашений и контрактации".

Экология

"После крупнейшей аварии на ТЭЦ в Норильске были сделаны серьезные выводы <...> Необходимо изменить отношение предпринимателей к природе <...> Бизнес должен работать по принципу "убери за собой".

Параллельно власти намерены "провести своего рода генеральную уборку страны", решив застарелые проблемы, и развивать экономику замкнутого цикла, стимулируя бизнес отказываться от продукции, которая не подлежит переработке.

Углеродная нейтральность, которой планируют добиться многие страны, ведет к долгосрочному снижению спроса на традиционные статьи российского экспорта - нефть и уголь: "Для нас это и вызов, и возможность".

Наука, образование, интернет

"Нам предстоит провести глубокую настройку всей научной сферы <...> Мы кардинально обновим подход к управлению и финансированию науки".

На фундаментальные исследования направят 1,5 трлн рублей за три года. До конца мая запустят программу "Приоритет-2030", в которой на конкурсной основе примут участие как минимум 100 университетов, а в ближайшие годы будут ускорены и темпы строительства школ.

Правительство намерено обеспечить интернетом каждый населенный пункт и социально значимый объект: "Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет". До конца года выход в Сеть получат все поселения, где живут 250-500 человек, а в последующем мобильный интернет и сотовая связь появятся во всех населенных пунктах с 100-250 жителями.

Национальные цели

В борьбе с пандемией не были забыты национальные цели развития, которые в прошлом году уточнил президент Владимир Путин (всего глава государства был упомянут 35 раз).

Больше половины мероприятий плана восстановления экономики уже выполнены, и впервые был подготовлен такой объемный стратегический документ, как Единый план по достижению национальных целей. "По сути, он отвечает на три ключевых вопроса. Когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты".

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