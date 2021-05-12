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В Москву приедет турецкая делегация для обсуждения поставок "Спутника V"

В Москву в ближайшие дни приедет турецкая делегация для обсуждения поставок "Спутника V" - Кремль.

Жириновский предложил методы борьбы с безработицей
Лидер ЛДПР также подарил премьер-министру Михаилу Мишустину записи своих речей
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