Кремль призвал обе стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Москва обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в ходе арабо-израильского противостояния и призывает обе стороны к сдержанности. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы призываем обе стороны к сдержанности. Обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения и неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские [лица]", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, стороны конфликта должны постараться выйти на урегулирование ситуации, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

"Обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы, опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ракетными ударами. К настоящему времени по Израилю из Газы было выпущено более тысячи ракет. Большая часть перехвачена системами ПВО "Железный купол", но часть ракет упала на улицы израильских городов. Несколько израильтян погибли, десятки получили ранения. Палестинская сторона в свою очередь заявляет о по меньшей мере 43 убитых, включая 13 детей, и 296 раненых в результате ударов авиации армии Израиля.