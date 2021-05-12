Патрушев отметил усиливающуюся вербовочную деятельность террористов

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обратил внимание на усиливающуюся вербовочную деятельность международных террористических организаций, а также их попытки формирования на территории России "спящих" ячеек.

"Террористическая активность во многом является следствием усиливающейся вербовочной деятельности международных террористических организаций и предпринимаемых с их стороны попыток формирования на территории России "спящих" ячеек, вовлечения в террористическую деятельность новых членов, особенно из числа приверженцев радикального ислама", - указал он в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

По словам Патрушева, "целевой группой для вербовщиков выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, имеющие склонность к антисоциальному поведению".

Для провоцирования агрессии в молодежной среде пропагандируется преступный образ жизни, культ насилия, маргинальная и криминальная субкультура, добавил он.

"Только в прошлом году предотвращены две попытки вооруженных нападений подростков на своих одноклассников и учителей в Республике Коми и Ленинградской области", - сообщил секретарь Совбеза России.