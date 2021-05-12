Патрушев указал, что соцсети все чаще используются в целях распространения идей терроризма

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Возможности виртуального пространства способствуют тому, что появляются новые механизмы финансирования терроризма, а также возникают законспирированные группы сторонников такой деятельности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Он отметил, что "в целях распространения идей терроризма все чаще используются возможности социальных сетей". "Виртуальное глобальное пространство способствует формированию законспирированных групп сторонников террористической деятельности, появлению новых механизмов финансирования террористической деятельности", - сказал Патрушев.

По его словам, спецслужбами "все чаще выявляются многочисленные факты финансирования террористической деятельности, в том числе из-за рубежа".

"По линии Федеральной службы по финансовому мониторингу значительно увеличилось количество расследований с признаками финансирования терроризма, - сообщил секретарь Совбеза. - В текущем году по этим материалам уже возбуждено шесть уголовных дел".

Патрушев считает, что необходимо повышать эффективность профилактических мер по борьбе с распространением деструктивной информации, искажением истории, пропагандой насилия. По его мнению, особое внимание на этом направлении необходимо уделять работе с молодежью.

Он обратил внимание на усиливающуюся вербовочную деятельность международных террористических организаций, а также их попытки формирования на территории России "спящих" ячеек. Целевой группой для вербовщиков выступает в основном молодежь и трудовые мигранты, имеющие склонность к антисоциальному поведению, отметил секретарь Совбеза.

"В этих условиях требуется повысить эффективность профилактических, превентивных мер по борьбе с распространением деструктивной информации, искажением истории, пропагандой насилия и межнациональной розни", - считает Патрушев.

По его оценке, "важно обеспечить индивидуальный подход к лицам, попавшим под воздействие идеологии терроризма и экстремизма". Особое внимание необходимо уделять молодежи, считает секретарь Совбеза России. Важно не допускать ее вовлечения в противоправную деятельность, пояснил он.

"[Необходимо] скорректировать проводимую в регионах работу с молодежью с учетом целей и направлений молодежной политики, обозначенных в недавно принятом федеральном законе "О молодежной политике в Российской Федерации", - добавил Патрушев.

По его словам, также следует "активизировать работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подростков, придать новый импульс работе военно-патриотического общественного движения "Юнармия", продолжить создание и развитие в регионах учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи". Как считает секретарь СБ РФ, нужно также "усилить в образовательных организациях просветительскую и воспитательную работу, активнее привлекать подростков к участию в политической и социально-экономической жизни общества".