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Песков прокомментировал слова Кадырова в адрес Израиля

По словам пресс-секретаря президента, внешнеполитическая позиция России, согласно конституции, определяется главой государства

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Внешнеполитическая позиция Российской Федерации, согласно конституции, определяется президентом страны, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес Израиля.

"Вы знаете, что внешнеполитическая позиция Российской Федерации определяется главой государства, по Конституции РФ. Эта позиция была изложена накануне соответствующим заявлением министерства иностранных дел", - сказал он в среду в ходе брифинга.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал столкновения между израильтянами и палестинцами, назвав действия Израиля провокацией, и заявил, что израильские власти должны признать свою вину в обострении и извиниться.

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