Патрушев заявил, что социальная напряженность в РФ нагнетается извне в преддверии выборов

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Внешнее воздействие на Россию, направленное на создание в обществе социальной напряженности, усилилось в преддверии проведения выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

"Скоро состоятся выборы в Государственную думу, а также Всероссийская перепись населения. На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности", - указал он.

Как отметил Патрушев, "учитывая потенциальные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации, важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, надежно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России".

"С этой целью необходимо усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения фейковой информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации", - подчеркнул он.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.