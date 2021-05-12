Патрушев доложит Путину о дополнительных мерах по борьбе с экстремизмом в СЗФО

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам рабочей поездки в Мурманскую область, где он провел совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, доложит президенту Владимиру Путину о выработанных дополнительных мерах по противодействию экстремизму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"По итогам совещания Патрушев доложит президенту о выработанных на совещании в Мурманске дополнительных мерах по противодействию экстремизму", - сказал он.

В среду в Мурманске прошло традиционное окружное совещание по безопасности. На нем секретарь Совбеза в том числе отметил, что соцсети все чаще используются в целях распространения идей терроризма, указал на рост экстремизма в СЗФО.

Он также обратил внимание на усиливающуюся вербовочную деятельность террористов, их попытки формирования на территории РФ "спящих" ячеек, и призвал повысить эффективность мер по борьбе с деструктивной информацией. Патрушев также отметил, что внешнее воздействие на Россию, направленное на создание в обществе социальной напряженности, усилилось в преддверии проведения выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения.