Патрушев указал на рост экстремизма в СЗФО

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Число преступлений экстремистской направленности выросло на Северо-Западе России на 20% в прошлом году. При этом в первом квартале 2021 года рост таких правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил уже 50%, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

"Наряду с террористической активностью в округе отмечается рост преступлений экстремистской направленности. В прошлом году он составил 20%, а в первом квартале текущего года уже более 50%", - отметил он.

По словам Патрушева, "значительная часть этих преступлений связана с распространением в социальных сетях публичных призывов к осуществлению деструктивной противоправной деятельности". Он пояснил, что "нарастание экстремистских проявлений в основном обусловлено усталостью граждан от введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции".

"Также это связано с негативным отношением к трудовым иностранным мигрантам, в том числе ввиду совершения ими резонансных правонарушений, - указал секретарь российского Совбеза. - Такие настроения используются в целях провоцирования агрессивного поведения и вовлечения граждан в незаконные публичные акции".

Как отметил Патрушев, "на усиление межэтнической напряженности, распространение ксенофобии и экстремизма влияет продвижение иностранными неправительственными организациями прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, различного рода ложной информации, в том числе о якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов".

"Примеры такой подрывной деятельности выявлены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областях", - заключил он.

Статистика преступлений

Как сообщил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, в 2020 году в округе зарегистрировано 72 преступления экстремистской направленности. При этом в первом квартале текущего года зафиксировано уже 21 такое правонарушение, указал он.

"Реалии нашего времени таковы, что большая часть преступлений террористической и экстремистской направленности связана сегодня с использованием информационно-коммуникативных технологий", - добавил полпред.

Он обратил внимание на то, что сейчас "звучит все больше публичных призывов к террористическим, экстремистским действиям". "Они звучат, к сожалению, из интернет-ресурсов, социальных сетей, что, очевидно, требует совершенствования и [создания] иных профилактических подходов, корректировки действующих планов правоохранительных органов и органов государственной власти по противодействию подобным проявлениям", - уверен Гуцан.

Преступления террористического характера

Количество регистрируемых преступлений террористического характера в 2020 году выросло на Северо-Западе России более чем на четверть. Наиболее сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Калининградской области, заявил Патрушев. "В прошлом году количество регистрируемых преступлений террористического характера в округе выросло на 28%", - указал он.

По словам Патрушева, "наиболее сложная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, а также в Калининградской области, где в марте текущего года предотвращен теракт на электроподстанции".

"Таким образом, складывающаяся оперативная обстановка свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер на этом направлении", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Как добавил полпред в СЗФО Александр Гуцан, в первом квартале текущего года в округе уже зарегистрировано 24 преступления террористической направленности. Несмотря на ужесточение уголовных санкций, не сокращается число заведомо ложных сообщений об актах терроризма, отметил он. "В прошедшем году в округе зарегистрировано 279 подобных преступлений", - сказал полпред.

Он указал на то, что деятельность различных террористических и экстремистских организаций продолжает оставаться в числе основных угроз государственной и общественной безопасности как СЗФО, так и России в целом. "В настоящее время угроза совершения террористических преступлений по-прежнему остается, что требует от всех органов [власти] системного противодействия терроризму, совершенствования мер, направленных на обеспечение общественной безопасности", - подчеркнул Гуцан.