Рябков: РФ призывает страны - участницы ДОН не упустить последний шанс сохранить договор

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия призывает страны - союзницы США, участвующие в Договоре по открытому небу, не упустить последнюю возможность сохранить это соглашение. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы вновь адресуем нашим оппонентам призыв все же одуматься, ответственно подойти к текущему моменту и не упустить последний шанс, который у них остался, для сохранения договора", - сказал он.

Замглавы МИД констатировал, что оппоненты не хотят слушать российскую сторону и "постоянно ссылаются на некие несуществующие нарушения Россией ее обязательств в рамках ДОН в качестве предлога для того, чтобы самим ничего не выполнять". Рябков напомнил, что многие американские союзники - участники ДОН с большими отклонениями от требований договора следуют его положениям, а Вашингтон вышел из него под надуманным предлогом. "Вместо того чтобы исправлять свои ошибки и заниматься улучшением ситуации, тем самым повышая шансы на то, что мы свою позицию скорректируем, пусть и в последний момент, они продолжают тиражировать безосновательные обвинения и какие-то претензии в наш адрес", - указал он.

По словам Рябкова, вопрос выхода России из договора будет решаться в течение ближайших недель. "Соответственно, если все останется как есть в этой части и позиция США и их союзников не изменится, пройдет процедура денонсации, значит, после одобрения закона Советом Федерации он поступит на подпись президенту. Эта подпись будет означать окончание внутренних процедур, необходимых для принятия этого закона о денонсации", - заявил он.

Как указал Рябков, следующим шагом станет направление депозитариям договора дипломатической ноты, после чего начнется отсчет шестимесячного периода, по истечении которого страна считается официально покинувшей договор. "Все эти элементы очень существенны. Я не берусь прогнозировать, как, когда и что может произойти", - резюмировал Рябков.