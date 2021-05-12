Лавров отметил основополагающую роль ООН в решении всех глобальных проблем

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Переговоры на основе Устава ООН и при центральной координирующей роли Всемирной организации являются оптимальным решением всех проблем, с которыми сегодня сталкивается мир. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Ситуация в мире очень подвижная. Тенденции, которые мы наблюдаем, далеко не все носят позитивный характер. Поэтому регулярный обмен мнениями, личные контакты в нынешней ситуации особенно важны. Мы убеждены, что оптимальным решением всех проблем, начиная от коронавирусной инфекции, возможных и весьма вероятных в будущем, к сожалению, других эпидемий и пандемий и завершая вопросами климата, экономического развития, преодоления проблем голода и обеспечения стратегической стабильности, является организация всех этих переговоров на прочной основе Устава ООН и при центральной координирующей роли Организации", - сказал министр.

В связи с этим Лавров отметил, что рассчитывает обсудить с Гутерришем весь спектр задач, которые стоят перед ООН, и вопросы, которые сам генеральный секретарь хотел бы поставить на переговорах.