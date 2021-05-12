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Лавров и Блинкен договорились провести отдельную встречу в Рейкьявике

Как сообщили в МИД РФ, глава российского внешнеполитического ведомства и госсекретарь США также обсудили по телефону предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в среду по телефону график двусторонних контактов, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита, а также договорились об отдельной встрече на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.

"Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, в ходе разговора была затронута тема взаимодействия двух стран в Арктическом совете, в частности в связи с переходом на министерской сессии совета в Рейкьявике 20 мая председательства в этой структуре к России. "Лавров и Блинкен договорились провести на полях этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что стороны "обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИсландияРоссияБлинкен, Энтони
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