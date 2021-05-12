Ректор крупнейшего вуза Урала подал документы на участие в праймериз "Единой России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Ректор крупнейшего в округе Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Законодательного собрания Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе свердловского отделения партии "Единая Россия".

"[Кокшаров документы] подал, он зарегистрирован", - сказали в пресс-службе, отметив, что ректор УрФУ подал документы на участие в отборе кандидатов в новый созыв областного заксобрания.

Кокшарову 56 лет, с 2010 года он занимает должность ректора крупнейшего в регионе и округе Уральского федерального университета. С 2007 по 2009 год Кокшаров занимал пост председателя правительства Свердловской области, член партии "Единая Россия".

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" должно было пройти с 15 марта по 29 апреля, однако на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз приняли решение продлить процесс до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму планируется провести 19 сентября 2021 года.