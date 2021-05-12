Рябков заявил, что Россия находится на низком старте в вопросе саммита с США

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Москва находится на низком старте в вопросе проведения российско-американской встречи на высшем уровне и готова включиться в обсуждение саммита, как только Вашингтон будет готов. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы со своей стороны находимся на низком старте [в отношении проведения саммита РФ - США]. Мы готовы включиться в обсуждение всех аспектов с американскими коллегами как повестки дня, так и, что называется, технологии предстоящей работы, когда они будут к этому готовы", - сказал Рябков.

Как отметил замглавы МИД, Россия понимает, что американским дипломатам нужно время для ревизии позиций предыдущей администрации, однако этот процесс "не должен занимать слишком много времени".

По словам Рябкова, тематика стратегической стабильности будет одной из основных тем на возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "Тематика стратегической стабильности, без сомнения, будет одной из основных на этом гипотетическом контакте двух лидеров. Но для того, чтобы разговор был продуктивным, его надо очень хорошо подготовить", - сказал Рябков.

Высокопоставленный дипломат отметил, что встреча на высшем уровне между Россией и США "была бы очень важна", но РФ продолжает анализировать ситуацию. "Прежде чем говорить предметно о саммите, мы должны удостовериться в том, что американские действия, практические шаги не привнесут элементов дальнейшей эскалации, дальнейших проявлений конфронтации в отношениях с нами", - пояснил замглавы МИД РФ.

Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться там для участия в саммитах Группы семи и НАТО.