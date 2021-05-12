Лавров: встречу глав МИД ближневосточного "квартета" необходимо созвать как можно скорее

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Встречу "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне министров иностранных дел необходимо созвать максимально быстро. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы сегодня, по-моему, пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв "квартета" международных посредников - Россия, США, ООН и Евросоюз. И мы доверяем генеральному секретарю как координатору "квартета" в том, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать, - сказал он. - Говорили мы о том, что встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел".

Лавров напомнил, что российская сторона также продвигает идею запуска диалога "квартета" с Израилем, Палестиной, арабскими государствами, установившими дипломатические отношения с Израилем, а также Саудовской Аравией как автором Арабской мирной инициативы. "Но на данном этапе, наверное, наиболее срочным вопросом является созыв "квартета". Это сделать проще, чем собирать более широкие конфигурации", - указал Лавров.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Ранее боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. До этого массированному обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод. Сообщалось о пяти погибших израильтянах.

Согласно последним данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев, включая 14 несовершеннолетних и трех женщин. Более 300 человек получили ранения, в том числе около 90 детей.