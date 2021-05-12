Лавров указал на опасность применения силы и санкций в обход ООН

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил опасность односторонних санкций и силовых действий в обход структур ООН.

"Видим, как вне рамок ООН создаются ситуативные коалиции, партнерства, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных. Все это сопровождается критикой в адрес всемирной организации за ее якобы низкую эффективность", - сказал Лавров в среду на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Не менее серьезные риски мы видим и в контексте других нелегитимных действий, которые совершаются в обход ООН. Имею в виду, конечно же, прежде всего применение силы без наличия на то санкций Совета Безопасности, односторонние экономические санкции, которые, как правило, бьют по наиболее уязвимым слоям населения, лишь заводят ситуацию в тупик", - добавил министр.

Беспристрастный подход генсека ООН

По словам Лаврова, Москва в полной мере поддерживает беспристрастный, равноудаленный подход Гутерриша к сторонам конфликтов, стоящих на повестке организации, и готова содействовать в этом направлении.

"Мы всецело разделяем настрой генерального секретаря на разрешение кризисов политико-дипломатическими методами, в том числе при помощи посреднических усилий, сказал глава дипведомства. - Нам также импонирует, что генеральный секретарь нацелен на преодоление разногласий через равноудаленный, беспристрастный подход к сторонам конфликтов и через учет всей гаммы мнений государств-членов. Намерены всемерно в этом поддерживать Антониу Гуттериша. И мы признательны генеральному секретарю за готовность принимать наш вклад в его усилия".

Министр отметил, что в этом контексте стороны предметно обсудили текущие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане, Йемене, а также рассмотрели вопросы кипрского урегулирования.

"Мы были едины в том, что в наших общих интересах обеспечить эффективность и беспристрастность работы структур ООН. Генсекретарь согласен с важностью того, чтобы руководство организации, и в особенности ее секретариат, придерживались сбалансированных подходов и действовали исключительно в духе решений, которые принимают государства-члены на коллегиальной основе", - добавил Лавров.