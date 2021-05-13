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Кризис на Украине
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Кремль прокомментировал публикации о планах присоединить Донбасс к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "не планировала и не планирует никого поглощать"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия не планирует поглощение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление ЕС о том, что российская сторона якобы намерена поглотить провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

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"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал представитель Кремля.

Песков и ранее неоднократно говорил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля.

При этом он подчеркивал, что Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на этой территории.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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