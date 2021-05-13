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Путин проведет 13 мая встречу с Гутерришем

Она пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В Москве с визитом находится генеральный секретарь ООН Гутерриш. И сегодня в режиме видеоконференции президент также пообщается с генсекретарем. Мы дадим сообщение, как мы делаем в случае телефонных разговоров", - сказал Песков.

Решение о встрече с Гутерришем в онлайн-режиме связано не с состоянием здоровья президента России Владимира Путина, а с необходимой эпидемиологической предосторожностью, отметил представитель Кремля.

"Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, это [выбор онлайн-режима] никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГутерриш, Антониу
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